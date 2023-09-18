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        Efeler çok farklı

         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:05
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        Efeler çok farklı
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         TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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