Efeler çok farklı TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:05 facebook

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