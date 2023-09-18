Efeler çok farklı
TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.
TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta sezona Bulvarspor deplasmanındaki golsüz beraberlikle başlayan Efeler 09 SFK, ilk iç saha sınavında Hacettepe 1945'i 4-1 yenmeyi başardı. Bu karşılaşmayla İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'ndaki ilk maçına da çıkan Aydın ekibi hata yapmadı. Geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off oynamayı başaran Efeler, bu sezon da güven verdi.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,