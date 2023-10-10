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        Efeler'in çıkışı sürecek

         TFF3'üncüLig 2'nci Grup´ta deplasmanda Amasyaspor FK'yı da 1-0 mağlup ederek zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, çıkışlarının süreceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:46
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        Efeler'in çıkışı sürecek
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         TFF3'üncüLig 2'nci Grup´ta deplasmanda Amasyaspor FK'yı da 1-0 mağlup ederek zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, çıkışlarının süreceğini söyledi.

        Kanber, "Üst düzey mücadele gösterip, yürekten oynayan tüm oyuncularımızı kutlarım. Önemli bir galibiyet daha aldık. Grupta çok iyi bir konumdayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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