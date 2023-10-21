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        Kuşadası'nda kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu. Yunusun, kuyruğuna bağlı olan ipten ve deri yüzeyindeki sürtünmeden dolayı oluşan tahribatlardan, ağlardan kurtarılarak tekneden denize bırakıldığı değerlendiriliyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Hassas deniz ekosisteminin olduğu bu alanlarda trol ve gırgır teknelerinin Kuşadası Körfezi'ne girişi yasaklanmalıdır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:55
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        Kuşadası'nda kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu. Yunusun, kuyruğuna bağlı olan ipten ve deri yüzeyindeki sürtünmeden dolayı oluşan tahribatlardan, ağlardan kurtarılarak tekneden denize bırakıldığı değerlendiriliyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Hassas deniz ekosisteminin olduğu bu alanlarda trol ve gırgır teknelerinin Kuşadası Körfezi'ne girişi yasaklanmalıdır" dedi.

        Davutlar Plajı'nda bugün 3.08 metre boyunda ölü yunus karaya vurdu. Yunusun, kuyruğuna bağlı olan ipten ve deri yüzeyindeki sürtünmeden dolayı oluşan tahribatlardan, ağlardan çıkarılarak tekneden denize bırakıldığı değerlendiriliyor. Denizde rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklendiği sanılan yunusa, aşırı bozulma ve kokuşma olduğundan nekropsi yapılamadığı belirtildi.

        EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yunuslara yapılan incelemeler sonucunda genellikle hedef dışı av olarak ağlara takılarak boğulduklarını; aynı zaman da deniz kirliliği ve

        plastik atıklarından dolayı öldüklerini söyledi. Sürücü "Deniz ekosisteminin besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslarla ilgili, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD) tarafından, 2018 yılından bu yana Dilek Yarımadası Milli Parkı ve çevresindeki yunusların takibi yapılmaktadır. Bilimsel adı ile Delphinus delphis olan `tırtak´ türü yunusun, tüm Akdeniz sularının genelinde nesli tükenmekte olan bir tür olduğu, bu türün yayılımının, son 50 yıl içerisinde yüzde 50 azaldığı yapılan çalışmalardan bilinmektedir" dedi.

        'KUŞADASI KÖRFEZİ'NE TROL VE GIRGIR TEKNELERİNİN GİRİŞİ YASAKLANMALI'

        Bilimsel çalışmalarla özellikle 'tırtak' türü yunusların Kuşadası´ndaki bu kıyıları yavru bakımı ve beslenme alanı olarak kullandıklarını belirten Sürücü, "Bu deniz canlılarının Kuşadası körfezinde üremeleri ve beslenmeleri denizin biyoçeşitliliğinin zenginliğini de göstermektedir. Bu zenginliğin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için bu canlıların ve yaşam alanlarının bütüncül olarak korunması çok önemlidir. Hassas deniz ekosisteminin olduğu bu alanlarda trol ve gırgır teknelerinin Kuşadası Körfezi'ne girişi yasaklanmalıdır. Eğer bu gerçekleşirse bölgede balık popülasyonunun artması sağlanır ve bundan en çok yerel balıkçılar yararlanır. Halk arasında yunuslara balık dense de yunuslar aynı insanlar gibi uzun süreli yavrularının bakımını yapan, birbirleriyle sosyal ilişkiler kuran bir deniz memelisidir" diye konuştu.

        3 gün önce de Kuşadası Karaova Sahili Düşler Yakası Plajı'nda 2.05 metre boyunda 'tırtak' türü ölü yunus kıyıya vurmuş olarak bulunmuştu.

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