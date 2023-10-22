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        Efeler'de galibiyet taraftara hediye

          TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zirvedeki rakiplerinden Turgutluspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek zirve ortağı olan Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, galibiyeti Efeler halkına ve taraftarlara armağan ettiklerini söyledi. Teknik patron Kanber, "Bu maç ligde mağlup olmayan iki takımın mücadelesiydi. Zirve mücadelesinde büyük öneme sahip bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Zorlu bir deplasmanda çok önemli bir 3 puan aldık. Takımımız son dakikaya kadar iyi bir mücadele sergiledi. Oyuncularımı üstün performanslarından dolayı kutluyorum. Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti 90 dakika boyunca hiç susmayan bizleri destekleyen taraftarımıza ve tüm Efeler halkına armağan ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:20
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        Efeler'de galibiyet taraftara hediye
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          TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda zirvedeki rakiplerinden Turgutluspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek zirve ortağı olan Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, galibiyeti Efeler halkına ve taraftarlara armağan ettiklerini söyledi. Teknik patron Kanber, "Bu maç ligde mağlup olmayan iki takımın mücadelesiydi. Zirve mücadelesinde büyük öneme sahip bir maçtı. Zor olacağını biliyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Zorlu bir deplasmanda çok önemli bir 3 puan aldık. Takımımız son dakikaya kadar iyi bir mücadele sergiledi. Oyuncularımı üstün performanslarından dolayı kutluyorum. Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti 90 dakika boyunca hiç susmayan bizleri destekleyen taraftarımıza ve tüm Efeler halkına armağan ediyoruz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-10-22 11:18:34

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