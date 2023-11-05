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        Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor: 1-5

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:03
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        Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor: 1-5
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER:Levent Buğra Vartemel, Buğur Han Güler, Bedirhan Soydemir

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Furkan, Baran, Serhat (Dk. 46 Ali Karakaya), Yakup Emre, Ahmet Gökbayrak, Salih (Dk. 82 Yunus Emre), Hakkı Can (Dk. 83 Cemil), Ekrem (Dk. 74 Anıl), Özkan, Recep Efe (Dk. 29 Süleyman Enes)

        ESENLER EROKSPOR: Ercüment - Sertaç (Dk. 82 Hüseyin), Sakıb, Sefa, Ali Yavuz (Dk. 74 Onur Eriş), Alper (Dk. 73 Aykut Emre), Serdar, İdris (Dk. 73 Abuzer Gaffar), Eşref, Maksut (Dk. 65 Taygun), Onur Akbay

        GOLLER: Dk. 6 Alper, Dk. 13 İdris, Dk. 45 Ali Yavuz, Dk. 79 Sertaç, Dk. 84 Abuzer Gaffar (Esenler Erokspor), Dk. 42 Salih (Nazilli Bld)

        SARI KARTLAR: İdris, Sertaç  (Esenler Erokspor), Anıl (Nazilli Bld)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini evinde zirve yarışındaki Esenler Erokspor'a 5-1 gibi farklı skorla yenilerek alıp Play-Off hattındaki yerinden oldu. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin gollerini 6'ncı dakikada Alper, 13'üncü dakikada İdris, 45'inci dakikada Ali Yavuz, 79'uncu dakikada Sertaç ve 84'üncü dakikada Abuzer Gaffar attı. Nazilli yalnız 42'nci dakikada Salih'le ağları sarsabildi. Bu skorla ev sahibi siyah-beyazlı ekip 22 puanda kalırken, Erokspor puanını 27 yaparak Vanspor'dan liderliği devraldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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