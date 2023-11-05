Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor - Fatsa Belediyespor: 3-3

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışındaki Kuşadasıspor, evinde Fatsa Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor - Fatsa Belediyespor: 3-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışındaki Kuşadasıspor, evinde Fatsa Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.

        Özer Türk Stadı'nda 2 kez 2 farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlıların gollerini 23'üncü dakikada Yavuz Selim, 42 (Pen.) ve 48'inci dakikalarda Taha Balcı attı. Konuk ekibin golleri 45+4 ve 89'da Hakan ile 90+6'ncı dakikada Tayfun'dan geldi. Son 4 maçta 3'üncü kez puan kaybeden ikinci sıradaki Kuşadasıspor, grupta 20 puanda kalıp lider Karaköprü Bealediyesporn'un 5 puan gerisine düştü.  

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (5)
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (5)
        Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor: 1-5
        Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor: 1-5
        Aydın'da hortum minareyi devirdi
        Aydın'da hortum minareyi devirdi
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (4)
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 3 ölü, 1 kayıp (4)
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (3)
        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (3)
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü