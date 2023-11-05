Kuşadasıspor - Fatsa Belediyespor: 3-3

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve yarışındaki Kuşadasıspor, evinde Fatsa Belediyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Özer Türk Stadı'nda 2 kez 2 farklı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlıların gollerini 23'üncü dakikada Yavuz Selim, 42 (Pen.) ve 48'inci dakikalarda Taha Balcı attı. Konuk ekibin golleri 45+4 ve 89'da Hakan ile 90+6'ncı dakikada Tayfun'dan geldi. Son 4 maçta 3'üncü kez puan kaybeden ikinci sıradaki Kuşadasıspor, grupta 20 puanda kalıp lider Karaköprü Bealediyesporn'un 5 puan gerisine düştü.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,