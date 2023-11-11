Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Bölgesel Amatör Lig maçında kavga

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bölgesel Amatör Lig maçında kavga
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        BÖLGESELAmatörLig (BAL) 5'inci Grup maçında İncirliova Belediyespor, evinde Yatağanspor'la karşılaştı. Maçın 90+5'inci dakikasında Yatağanspor attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken, son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Olayların büyümesini polis önledi.

        Yatağanspor'un kontra ataktan bulduğu golü Muhammet kaydetti. Gergin geçen maçta golü atan Muhammet gol sevincini rakip takım kulübesi önünde yaşayınca İncirliova Belediyespor ile Yatağanspor oyuncuları arasında kavga çıktı. İki takım oyuncuları tekme tokat birbirine girerken, araya giren polis ekipleri olayların büyümesini engelledi.

         

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Maçtan sonra kavga görüntüsü

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN

        2023-11-11 16:39:56

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...
        Nazilli Belediyespor, Afyonspor önünde
        Nazilli Belediyespor, Afyonspor önünde
        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü