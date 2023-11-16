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        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:28
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        Efeler 09'da Uğur´a Süper kanca
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta zirvede yer alan Efeler 09 SFK formasıyla, geçen sezondan bu yana başarılı performansıyla dikkat çeken Uğur Çetinkaya, Süper Lig´den kulüplerin radarına girdi.

        Genç ve potansiyelli oyuncularla kadrosunu şekillendiren Efeler 09 SFK, bu planlamanın meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon ilk 11´de süre bulmaya başlayan ve takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına ismini yazdıran forvet Uğur Çetinkaya'yı Alanyaspor'un scoutları mercek altına aldı. Alanyaspor'un da 21 yaşındaki forvet için Aydın temsilcisiyle temaslara başladığı kaydedildi. Ayrıca Antalyaspor'un da Uğur için nabız yokladığı iddia edildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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