Nazilli Belediyespor'da Ekrem'e af

TFF2'nciLig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da süresiz kadro dışı bırakılan Ekrem Çalışanlar, yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası affedildi. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Genel Kaptan İbrahim Kırdemir, yöneticiler Orhan Buga, Uğur Yeniçulha, Teknik Direktör Şükrü Akar ile futbolcular Ömer Kavurkacı, Hakkıcan Aksu, Salih Kavrazlı, hafta sonu İlçe Stadı'nda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında taraftarla sorun yaşayan futbolcuyu taraftar temsilcileriyle bir araya getirdi. Taraftardan yaptığı hareket nedeniyle özür dileyen Ekrem'e af çıktı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,