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        Nazilli Belediyespor'da Ekrem'e af

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:18
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        Nazilli Belediyespor'da Ekrem'e af
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da süresiz kadro dışı bırakılan Ekrem Çalışanlar, yönetim kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası affedildi. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Genel Kaptan İbrahim Kırdemir, yöneticiler Orhan Buga, Uğur Yeniçulha, Teknik Direktör Şükrü Akar ile futbolcular Ömer Kavurkacı, Hakkıcan Aksu, Salih Kavrazlı, hafta sonu İlçe Stadı'nda oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında taraftarla sorun yaşayan futbolcuyu taraftar temsilcileriyle bir araya getirdi. Taraftardan yaptığı hareket nedeniyle özür dileyen Ekrem'e af çıktı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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