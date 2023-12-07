Çine Belediye Başkanı Dinçer, hayatını kaybetti

AYDIN´ınÇineİlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi´nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP´den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya´ya gitti. Dinçer´in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer´in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer´in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine´de toprağa verileceği öğrenildi.