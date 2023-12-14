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        Aydın'da 1550 litre kaçak şarap ele geçirildi

        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1550 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:10
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        Aydın'da 1550 litre kaçak şarap ele geçirildi
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        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1550 litre kaçak şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. 

        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerini artırdı. Yenice Mahallesi'nde sahte şarap imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, K.S.'ye ait eve, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1550 litre satışa hazır sahte şarap ve 21 doluma hazır boş şişe ele geçirildi. Kaçak şaraplara el konulurken, şüpheli K.S. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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