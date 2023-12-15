Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası Kuşadası'ndan törenle denize salındı

İZMİR'de yaralı halde bulunan ve Muğla'daki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilip

tedavileri yapılan 'iribaş' cinsi 3 caretta caretta, Kuşadası ilçesinde denize bırakıldı. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, denize bıraktıkları kaplumbağalarından birine bir takip cihazı yapıştırdıklarını söyledi.

İzmir'de yaralı halde bulunarak Muğla Ortaca'da tedavileri yapılan deniz kaplumbağaları için Kuşadası'nda denize bırakılma töreni düzenlendi. Törene Muğla´nın Ortaca ilçesindeki faaliyet gösteren DEKAMER'in Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Aydın Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü ve şefi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta kutulardan çıkarılarak kumların üzerine bırakıldı. Carettalar suyun sesine doğru yavaş yavaş ilerleyerek denizle buluştu. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Gerek İzmir gerekse Aydın bölgesinden yaralı deniz kaplumbağaları DEKAMER'e getirildikten sonra tedavileri tamamlanıyor ve tekrar doğal ortamına gönderiliyor. Biz bu deniz kaplumbağalarının tedavilerini tamamlandıktan sonra bulunduğu bölgeye tekrar salınmasına önem veriyoruz. Çünkü yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerinin tamamlandığının bu bölge tarafından bilinmesi çok önemli" diye konuştu.

'DENİZ KAPLUMBAĞALARINDAN BİRİ TAKİP CİHAZI TAKILARAK DENİZE SALINDI'

Prof. Dr. Kaska, "Bugün ilk defa 3 deniz kaplumbağasını bu şekilde doğal ortamına gönderdik. İçlerinden birine nerelere göç ettiğini, nerelerde dolaştığını takip edecek şekilde bir cihaz yapıştırdık. Bunlardan 2'si genç dişi bireydi. Diğeri ise erkek birey. Deniz kaplumbağalarının bireylerinin her birinin önemi ayrı. Onun için erkek bireylerin korunmasına da önem veriyoruz. 'Kırık', 'Güzel İzmir' ve 'Deniz' ismini verdiğimiz bu 3 kaplumbağamızın bundan sonraki ekosistemde denizlerde başarılı bir şekilde yaşamlarını sağlayacağını düşünüyoruz. Balıkların çoğalması için bunların besinleri parçalayıp küçük balıkları beslemesi bakımından çok önemli. Bu yönüyle de balıkçı arkadaşlarımız da bu kaplumbağaları gördükleri zaman ağlarına takıldıkları zaman lütfen bize haber versinler. Tedavilerini tamamlayarak tekrar doğal ortamına gönderelim. Doğal ortamın korunması tek bir kurumun yapacağı bir iş değil. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya bölge müdürlükleri, EKODOSD gibi sivil toplum kuruluşlarının destekleri de önem taşıyor. Bölgeye Kuşadası Kaymakamlığı ve belediyesinin de destekleriyle bu bölgede hem yuvalarımız korunuyor hem de yaralı deniz kaplumbağalarının tedavilerini tamamlanarak doğal ortamına gönderiliyor" dedi.

Carettaların tedavi aşaması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kaska, şunları söyledi:

"Biri 8 ay, ikincisi 6 ay, üçüncüsü de 4 aylık bir tedavinin sonunda doğal ortamına gönderildi. Ortalama olarak 6 ay civarında tedavi devam ediyor diyebiliriz"

'KÜRESEL ISINMA DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALARINI ETKİLİYOR'

Küresel ısınmanın deniz kaplumbağalarının yuvalarını da etkilediğini belirten Prof. Dr. Kaska, "Yuvadaki yumurtaların Sıcakta gelişmesinde yavruların hepsinin dişi olmasına yol açıyor. Serin ortamda gelişirse erkek yavruların ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak besinlerin bulunması da çok önemlidir. Özellikle serin ortamlarda balık, yengeçler ve midye gibi besin ortamı bol oluyor ve kaplumbağalar bu bölgelerde de yaz kış bulunmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla Kuşadası ve İzmir körfezi deniz kaplumbağalarının da yaşam alanları içerisine girdi. Hatta Kuşadası bölgesinde 10 civarında geçtiğimiz yıllarda yuva da çıktı. İşte bu yönüyle hatta Arnavutluk'a kadar Çanakkale'ye kadar yuvalarımızın olduğunu biliyoruz. Bu da küresel ısınmanın bir sonucunda kaplumbağaların sezonun sonuna doğru bu bölgelere yuva yapması, besinlerini bulması ve yaşama ortamları itibariyle suyun sıcaklığı onların yaşam ortamına uygun olmasından kaynaklanıyor. Deniz kaplumbağalarının korunması yaşam alanlarının da tam olarak anlaşılmasıyla mümkündür. İşte bu yönüyle biz şimdi bu bir kaplumbağamızın uydu takip yöntemi ile takip ediyoruz.

Bu bölgeden gönderilen kaplumbağanın bundan sonra nerelere göçeceğini, nerelerde besleneceğini, nerede kışı geçireceği gibi bilgileri de su sayede elde etmiş olacağız" diye konuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise, 2011 yılından bu yana carettalar Kuşadası'nda yuva yapmaya başladı. Sivil toplum örgütleri olarak koruma altına alıyoruz. Ölü kaplumbağalar da oluyor ve DEKAMER'e gönderip neden öldüğü konusunda araştırmalar yapıyoruz" dedi.