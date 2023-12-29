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        Aydın'da Osmanlı dönemine ait kılıç ele geçirildi

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:35
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        Aydın'da Osmanlı dönemine ait kılıç ele geçirildi
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        AYDIN'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıdağ Mahallesi'nde H.İ.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde şüphelinin evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, satışa çıkarılmak istenen Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen kılıç, Cumhuriyet dönemine ait, yaklaşık 100 yıllık olduğu üzerinde durulan kırma av tüfeği ile bıçak, tek namlulu dolma tüfek, 3 çift namlulu tüfek namlusu, 2 ahşap tüfek dipçiği, 2 bıçak ele geçirildi. H.İ.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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