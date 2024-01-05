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        Kuşadası'nda efsane futbolculara Başkan Günel'den vefa

        Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top oynamış efsane futbolcular yıllar sonra Kuşadasıspor'un ilk evi olan ilçedeki toprak sahada başkan Ömer Günel'in daveti üzerine son kez maç yapacak. Kuşadasıspor'un eski futbolcuları, yarın oynayacakları maçla bir yandan siyah-beyazlı takıma duydukları vefayı ortaya koyarken, bir yandan da Kuşadası Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi nedeniyle eski toprak sahaya veda edecek. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:30
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        Kuşadası'nda efsane futbolculara Başkan Günel'den vefa
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        Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top oynamış efsane futbolcular yıllar sonra Kuşadasıspor'un ilk evi olan ilçedeki toprak sahada başkan Ömer Günel'in daveti üzerine son kez maç yapacak. Kuşadasıspor'un eski futbolcuları, yarın oynayacakları maçla bir yandan siyah-beyazlı takıma duydukları vefayı ortaya koyarken, bir yandan da Kuşadası Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi nedeniyle eski toprak sahaya veda edecek. 

        Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kente yeni bir sosyal donatı alanı kazandırmak ve kültür, sanat, spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirdiği Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Eski zeminin söküm çalışmalarının tamamlandığı toprak saha, imalat çalışmalarının başlamasının öncesinde son kez bir maça ev sahipliği yapacak. 

        40 YIL SONRA BULUŞACAKLAR 

        Kuşadasıspor'un ilk sahası olan toprak saha, 40 yıl sonra bir kez daha siyah-beyazlı takımın efsanevi futbolcularını ağırlayacak. Yarın saat 15.00'te Kuşadasıspor'da 1985-1990 yılları arasında top oynamış futbolcular son kez maç yapacak. Maçı Başkan Ömer Günel'le birlikte, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık etmiş unutulmaz isimler ile taraftarlar da izleyecek. Tarihi Kuşadası Belediyesi Bandosu'nun da çalacağı ezgilerle renk katacağı vefa maçı öncesinde saat 14.30'da ise Kuşadasıspor'un minik takımı, yapacağı maçla toprak sahada nostaljik anlar yaşayacak. Maç sonrasında ise geçmişte Kuşadasıspor'a emek vermiş başkanlara, futbolculara ve antrenörlere plaket verilecek. 

        BAŞKAN ÖMER GÜNEL'E TEŞEKKÜR

        Kuşadasıspor'da 1986-1990 yılları arasında 4 sezon forma giyen ve aynı zamanda da takım kaptanlığı yapan Erdem Özkayımoğlu, o yıllarda Kuşadasıspor'da yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "Kuşadasıspor'da unutamadığım pek çok anım var. Başkanımız Ömer Günel'in bizleri yıllar sonra tekrar bir araya getirerek toprak sahada bir vefa maçı oynamaya davet etmesi nedeniyle çok duygulandık ve mutlu olduk. Toprak sahada yeni bir yaşam, kültür ve spor merkezi yapılacak olması en başta gençler için çok büyük bir kazanım. Toprak sahada yükselecek olan projede spor merkezinin olması çok önemli. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. 

        HEM VEFA HEM GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ İÇİN VEDA 

        Toprak sahanın Kuşadası sakinleri için büyük ve özel bir önemi olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, 80'lı yıllarda Kuşadasıspor'un maçlarına ev sahipliği yapmış olan ve halihazırda otopark olarak kullanılan toprak sahayı kentimize kültür, spor ve yaşam merkezi olarak kazandırmak için önümüzdeki günlerde yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu nedenle de istedik ki toprak sahaya hem geçmişine ve ruhuna yakışır bir veda edelim, hem de yıllarca maçlarına ev sahipliği yaptığı Kuşadasıspor'un efsanevi futbolcuları vefa örneği sergileyebilsinler" dedi.

        Kuşadasıspor'a gönül vermiş tüm kent sakinlerini maçı izlemeye davet eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Hem bir vefa hem de yeni bir başlangıç için güzel bir veda örneği sergilenecek olan maçımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

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