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        Kuşadasıspor'da Abdullah döndü

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off yarışı veren Kuşadasıspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda forma giyen 25 yaşındaki forvet Abdullah Çınar'ı yuvaya döndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:55
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        Kuşadasıspor'da Abdullah döndü
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off yarışı veren Kuşadasıspor, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda forma giyen 25 yaşındaki forvet Abdullah Çınar'ı yuvaya döndürdü.

        Bu sezon Sultanbeyli Belediyespor formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 14 maçta 5 gol atan futbolcu siyah-beyazlılara 1.5 yıllık imza attı. Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, "Kuşadasıspor'umuzun şampiyon olması için yönetimimizle birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaktayız. Bütün Kuşadası halkı emin olsun ki Kuşadasıspor bu sene 2'nci Lig'e çıkacak. Hocalarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kuşadasıspor´un profesyonel lige çıkmasında büyük emeği olan Abdullah Çınar´ı renklerimize bağladık. Taraftarlarımız Abdullah´ı çok seviyor o da Kuşadası´nı çok seviyor ve istiyordu. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonunda Abdullah´ı Kuşadası´na kazandırdık" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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