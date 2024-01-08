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        Nazilli Belediyespor'da liste kabarık

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:04
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        Nazilli Belediyespor'da liste kabarık
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor transferde atağa kalktı. Güçlü bir kadroyla ikinci devreye başlamayı planlayan siyah-beyazlıların  Kastamonuspor´dan 29 yaşındaki stoper Emre Can Coşkun, Arnavutköy Belediyespor´dan 23 yaşındaki orta saha Mehmet Aslan, Ankara Demirspor´dan ön libero 23 yaşındaki Muzaffer Doğan ile temasa geçtiği bildirildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetimin 3 oyuncuyla anlaşma zemini aradığı ve transferlerin kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi. Nazilli geçen hafta genç yıldız adayı Furkan Apaydın'ı Bodrum FK'ya satmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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