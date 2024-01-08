Nazilli Belediyespor'da liste kabarık
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor transferde atağa kalktı. Güçlü bir kadroyla ikinci devreye başlamayı planlayan siyah-beyazlıların Kastamonuspor´dan 29 yaşındaki stoper Emre Can Coşkun, Arnavutköy Belediyespor´dan 23 yaşındaki orta saha Mehmet Aslan, Ankara Demirspor´dan ön libero 23 yaşındaki Muzaffer Doğan ile temasa geçtiği bildirildi. Teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetimin 3 oyuncuyla anlaşma zemini aradığı ve transferlerin kısa sürede resmiyet kazanacağı kaydedildi. Nazilli geçen hafta genç yıldız adayı Furkan Apaydın'ı Bodrum FK'ya satmıştı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,
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