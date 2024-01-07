Aydın-İzmir otoyolunda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir otoyolunda Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde Oğuz Alçoban (35) yönetimindeki 45 YB 3048 plakalı kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Alçoban, 112 ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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