Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:MimarSinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 93 dakika (30, 39, 24)

AYDIN

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