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        Germencik'te gönüllü gençler köy okulunda etkinlik düzenledi

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Ortaklar Genç Ofis üyeleri, Dağyeni İlkokulunda öğrencilerle etkinlikler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:37
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        Germencik'te gönüllü gençler köy okulunda etkinlik düzenledi
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Ortaklar Genç Ofis üyeleri, Dağyeni İlkokulunda öğrencilerle etkinlikler gerçekleştirdi.

        Okul bahçesindeki bulunan futbol sahasında parkur kuran ekip, okulun duvarlarına resimler çizip boyadı. Öğrencilerle oyunlar oynayan gençler, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

        Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'te resim eğitmeni olarak görev yapan Kerim Çivik, "Her çocuk bizler için farklı dünyanın kapısı oluyor, onların sevinçlerine şahit olmak gerçekten güzel bir duygu." dedi.

        Okul Aile Birliği Başkanı Şevket Yıldırım da okullarını ziyaret eden gençlere teşekkür etti.

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