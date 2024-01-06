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        Aydın'da dağda ot toplarken ayağını kıran kişi, hastaneye kaldırıldı

        Aydın'da dağda ot toplarken ayağını kıran kişi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:16
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        Aydın'da dağda ot toplarken ayağını kıran kişi, hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'da dağda ot toplarken ayağını kıran kişi, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Söke ilçesindeki Eski Maden Ocakları Mevkisi'nde dağlık alanda sarmaşık otu topladığı sırada düşüp ayağını kıran Celil Yavuz (65), arkadaşını arayarak durumu bildirdi.

        Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patika yollardan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu yürüyerek Yavuz'a ulaşan ekipler, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıdı.

        Yavuz, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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