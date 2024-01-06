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        Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 84 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:13
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        Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 84 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Hasan Hüseyin Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hüseyin Aydın için Hacı Sıdıka-Recep Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Çalıköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

        Törene, Aydın'ın yakınları, Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan, Söke Garnizon Komutanı Albay Tamer Karayay ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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