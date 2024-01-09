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        Üniversiteli Zeren´in öldüğü asansör kazasında sanıklara istenen cezalar belli oldu (2)- Yeniden

        AYDIN´da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar asansör firmasının sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve 3 mühendisin 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tutuksuz sanık elektrik mühendisi için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:25
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        Üniversiteli Zeren´in öldüğü asansör kazasında sanıklara istenen cezalar belli oldu (2)- Yeniden
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        AYDIN´da, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar asansör firmasının sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve 3 mühendisin 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tutuksuz sanık elektrik mühendisi için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Olay, 25 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurttaki 16 kişilik asansöre 16 kişi bindi. Asansör bu sırada aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden Zeren Ertaş, panik yapıp asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine yurda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı.

        Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Aydın 'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler U.İ., R.A. H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Zeren Ertaş´ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu 4 sanık için `Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma´ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Ayrıca bilirkişi raporundan bazı bölümler, olay yerinden çekilen fotoğraf ve video kayıtları iddianamede yer aldı.

        İddianamede, 16 kişilik olan asansöre 16 kız öğrencinin bindiği belirtildi. Asansörün öğrencilerin binmesinden sonra zemin kattan bodrum kata doğru düşmeye başladığı, Zeren Ertaş'ın asansörden çıkmaya çalıştığı sırada ise asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ertaş'ın ayrıntılı otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede genç kızın ölümünün sıkışmaya bağlı sebeplerden olduğu, olayda 2 öğrencinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

        ASANSÖR BAKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU

        Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa Büyükyapıcı'nin asansörün fren sistemi olan `UCM´ sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, "UCM sisteminin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen bir güvenlik ekipmanı olduğu, kaza anında bu sistemin devreye girmemesi nedeniyle sanığın kusurunun ağır olduğu, asli kusurlu olarak değerlendirildiği" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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