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        Söke'de sağanak etkili oldu

        Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:57
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        Söke'de sağanak etkili oldu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda yollarda su birikintisi oluştu.

        Rögarların taştığı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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