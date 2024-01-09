Söke'de sağanak etkili oldu
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda yollarda su birikintisi oluştu.
Rögarların taştığı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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