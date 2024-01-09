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        Aydın'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:06
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        Aydın'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ahmet G'nin kullandığı 09 M 6060 Bıyıklı-Bağarası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Yeniköy Mevkisi'nde devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki bir yolcu yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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