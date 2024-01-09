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        Köşk'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:59
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        Köşk'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ş.İ'nin kullandığı 09 ACV 542 plakalı otomobil, ilçe girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Köşk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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