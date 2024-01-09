Aydın'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Burak Gölcük'ün (28) kullandığı 41 AOR 047 plakalı hafif ticari araç, Yeşiltepe mevkisinde Harun Çabuk (41) yönetimindeki 09 D 8003 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Gölcük, ekiplerce çıkartıldı.

Gölcük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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