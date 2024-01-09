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        Aydın'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:02
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        Aydın'da tırla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Burak Gölcük'ün (28) kullandığı 41 AOR 047 plakalı hafif ticari araç, Yeşiltepe mevkisinde Harun Çabuk (41) yönetimindeki 09 D 8003 plakalı tırla çarpıştı.

        Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Gölcük, ekiplerce çıkartıldı.

        Gölcük, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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