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        Sevgilisini ayrılmak isteyince öldürüp, intihar etmiş

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı eczacı Şule Karamercan'ı (49) öldürüp, aynı tabancayla intihar eden Aydın Aksakdemir'in (53), sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:10
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        Sevgilisini ayrılmak isteyince öldürüp, intihar etmiş
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı eczacı Şule Karamercan'ı (49) öldürüp, aynı tabancayla intihar eden Aydın Aksakdemir'in (53), sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. 2015 yılında tanışıp birlikte yaşamaya başlayan eczacı Şule Karamercan ile elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir, evlerinin otoparkında buluştu. Karamercan ile Aksakdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aksakdemir, yanındaki tabancayla Karamercan'ı vurdu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydın Aksakdemir ardından tabancayı başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, iki sevgilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir´in cenazeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Mustafa Kalfa ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kalfa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Yakınları Şule Karamercan´ın ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir'in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

        Aksakdemir ile Karamercan'ın cenazelerinin otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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