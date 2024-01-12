Kuşadasıspor'da takviyeler sürüyor TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasına 3'üncü sırada giren Kuşadasıpor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Batman Petrolspor'dan santrfor Aykut Çift, Sultanlı Belediyespor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran ve ön libero Yunus Emre Karaman'ı alan siyah-beyazlılar iki transfer daha yaptı. Kuşadasıspor, Çankaya FK'dan forvet arkası Oğuzhan Erdoğan ve santrfor Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı. İki futbolcunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devre arasına 3'üncü sırada giren Kuşadasıpor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Batman Petrolspor'dan santrfor Aykut Çift, Sultanlı Belediyespor'dan sağ kanat Abdullah Çınar, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran ve ön libero Yunus Emre Karaman'ı alan siyah-beyazlılar iki transfer daha yaptı. Kuşadasıspor, Çankaya FK'dan forvet arkası Oğuzhan Erdoğan ve santrfor Malik Karaahmet ile prensip anlaşmasına vardı. İki futbolcunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,