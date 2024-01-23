Kore Gazisi Mehmet Alkan son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Alkan, düzenlenen askeri töreninin ardından toprağa verildi.

Kore Gazisi Mehmet Alkan yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle, bu sabah tedavi gördüğü Bozdoğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bir süre önce de eşi vefat eden bir çocuk babası Alkan'ın cenazesi için Bozdoğan Merkez Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, CHP'li Bozdoğan Belediye Başkan adayı Galip Özel, İYİ Parti Bozdoğan Belediye Başkan adayı Erhan Algan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, askeri erkan, Gazi Alkan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından askeri tören düzenlendi. Denizli 11'inci Komando Tugayı Merkez Komutanlığı tören mangası tarafından omuzlara alınan Kore Gazisi Alkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Gazi Alkan'ın cenazesi Bozdoğan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alkan'ın yakınları cami avlusu ve mezarlıkta taziyeleri kabul etti.