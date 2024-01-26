Nazilli Belediyespor'un konuğu Ankara Demirspor TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Erdal Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da Beyoğlu müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak mücadelede görev alamayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Erdal Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da Beyoğlu müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak mücadelede görev alamayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,