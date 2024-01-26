Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli Belediyespor'un konuğu Ankara Demirspor

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Erdal Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da Beyoğlu müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak mücadelede görev alamayacak. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli Belediyespor'un konuğu Ankara Demirspor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Erdal Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da Beyoğlu müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak mücadelede görev alamayacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Fabrikanın deposu kül olmuştu! Zanlı en yakını çıktı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu

        Benzer Haberler

        Aydın'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Aydın'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
        Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, Söke'yi ziyaret etti
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş, Söke'yi ziyaret etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-1
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-1