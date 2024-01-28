Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor ve Belediye Kütahyaspor'un maçında kazanan çıkmadı: 1-1. Ev sahibi Kuşadasıspor maçın 45'inci dakikasında Malik'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı. Belediye Kütahyaspor 88'inci dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Can tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonucun ardından Kuşadasıspor puanını 30'a, Kütahye ekibi ise 27'ye çıkardı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,