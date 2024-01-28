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        Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:09
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        Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 1-1
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst sıralarda yer alan Kuşadasıspor ve Belediye Kütahyaspor'un maçında kazanan çıkmadı: 1-1. Ev sahibi Kuşadasıspor maçın 45'inci dakikasında Malik'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı. Belediye Kütahyaspor 88'inci dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Can tabelayı eşitledi: 1-1. Bu sonucun ardından Kuşadasıspor puanını 30'a, Kütahye ekibi ise 27'ye çıkardı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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