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        Miras tartışmasında yeğenini bıçakla öldürdü

         AYDIN´ınEfeler ilçesinde çiftçilik yapan Mesut Alkış (38), miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada dayısı Cengiz Bayram (66) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra cinayet zanlısı dayı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:40
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        Miras tartışmasında yeğenini bıçakla öldürdü
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         AYDIN´ınEfeler ilçesinde çiftçilik yapan Mesut Alkış (38), miras anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada dayısı Cengiz Bayram (66) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra cinayet zanlısı dayı gözaltına alındı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Umurlu Mahallesinde Kanyaşı mevkisinde küme evlerde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras anlaşmazlığı olan Cengiz Bayram ile yeğeni Mesut Alkış arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz Bayram, Mesut Alkış´ı karnından ve kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut Akış´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alkış´ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeğenini öldüren Cengiz Bayram ise olaydan sonra suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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