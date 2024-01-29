Sultanhisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolunun Atça Mahallesi bölümünde, T.O'nun (63) kullandığı 34 ED 6248 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Takla atarak şarampole devrilen araçtaki sürücü ile yolcu konumundaki N.Ç. (31), D.O. (18) ve Ö.Ç. (8) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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