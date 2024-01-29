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        Sultanhisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:04
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        Sultanhisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Aydın-Denizli kara yolunun Atça Mahallesi bölümünde, T.O'nun (63) kullandığı 34 ED 6248 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Takla atarak şarampole devrilen araçtaki sürücü ile yolcu konumundaki N.Ç. (31), D.O. (18) ve Ö.Ç. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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