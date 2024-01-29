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        Nazilli Belediyespor'da Kağan Bağış bitiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:50
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        Nazilli Belediyespor'da Kağan Bağış bitiyor
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetimindeki ilk maçta evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek galibiyet hasretine son veren Nazilli Belediyespor, transfer tahtasını açmak için geri sayıma geçti. Santrfor Mustafa Apardı, sağ bek Mehmet Seyit Söğüt, orta saha Furkan Şahin, stoper Mustafa Emre Can, ön libero Mehmet Ersavaş, kaleci Mehmet Akif Önal ve stoper Baran Okutan´ı kadrosuna dahil eden Naz Naz, bir transferi daha bitirdi.

        Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig temsilcisi İstanbulspor´dan sağ kanat Kağan Bağış´ı renklerine bağladı. Nazilli´ye gelerek yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Kaan, Ege ekibiyle el sıkıştı. Futbola Manisaspor'da başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Bodrumspor ve Giresunspor'da da oynadı. Bu hafta transfer yasağını kaldırması beklenen Nazilli Belediyespor yöntimi sorunu çözer çözmez imza şov yapacak. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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