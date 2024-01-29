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        Sultanhisar'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 19:01 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:17
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        Sultanhisar'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Denizli'den Aydın yönüne giden A.T. idaresindeki 09 AAB 27 plakalı otomobil, Atça Mahallesi'nde karşı şeritte ilerleyen Ş.K'nin kullandığı 09 NT 209 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada otomobildeki S.S.A. ve M.A.T. ile minibüs sürücüsü Ş.K. ve minibüsteki A.R.B. yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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