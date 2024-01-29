Sultanhisar'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Denizli'den Aydın yönüne giden A.T. idaresindeki 09 AAB 27 plakalı otomobil, Atça Mahallesi'nde karşı şeritte ilerleyen Ş.K'nin kullandığı 09 NT 209 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki S.S.A. ve M.A.T. ile minibüs sürücüsü Ş.K. ve minibüsteki A.R.B. yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.