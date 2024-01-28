Aydın'da yeğenini öldüren kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde miras kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı.

Gözaltındaki C.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C.B, hakimlikçe tutuklandı.

Umurlu Mahallesi'nde dün Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. arasında miras nedeniyle tartışma çıkmış, C.B. yeğeni Alkış'ı boynundan bıçaklamıştı. Alkış olay yerinde hayatını kaybetmiş, C.B. ise gözaltına alınmıştı.

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