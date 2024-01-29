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        Aydın'da trafik levhası çalan 4 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik levhalarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:13
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        Aydın'da trafik levhası çalan 4 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik levhalarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli-Bozdoğan kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste yapılan aramada 7 trafik levhası, 2 demir kesme makası, 2 pense ve 4 top tel örgü ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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