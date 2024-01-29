Aydın'da trafik levhası çalan 4 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik levhalarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli-Bozdoğan kara yolunda bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada 7 trafik levhası, 2 demir kesme makası, 2 pense ve 4 top tel örgü ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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