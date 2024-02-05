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        Nazilli'de yasak açılamıyor, yeniler gitti

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'le 2-2 berabere kalıp 9 haftada tek galibiyetle yetinen Nazilli Belediyespor transfer yasağını kaldıramadı. Siyah-beyazlılar, geçen sezondan Bertuğ Bayar, Nurettin Çağlar, Doğukan Nelik, Cemal Şener, Alim Harlak gibi isimlere bulunan yaklaşık 3 milyon TL'lik borcunu ödemek için kaynak bulamadı. Transfer yasağını açamayacak Nazilli'de prensipte anlaşılarak haftalardır takımla antrenmanlara çıkan 8 futbolcu da bu gelişme üzerine ayrıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:18
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        Nazilli'de yasak açılamıyor, yeniler gitti
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         TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'le 2-2 berabere kalıp 9 haftada tek galibiyetle yetinen Nazilli Belediyespor transfer yasağını kaldıramadı. Siyah-beyazlılar, geçen sezondan Bertuğ Bayar, Nurettin Çağlar, Doğukan Nelik, Cemal Şener, Alim Harlak gibi isimlere bulunan yaklaşık 3 milyon TL'lik borcunu ödemek için kaynak bulamadı. Transfer yasağını açamayacak Nazilli'de prensipte anlaşılarak haftalardır takımla antrenmanlara çıkan 8 futbolcu da bu gelişme üzerine ayrıldı. 

        Yeni transfer olarak gelip resmi imzayı atamayan santrfor Mustafa Apardı, sağ bek Mehmet Seyit Söğüt, orta saha Furkan Şahin, stoper Mustafa Emre Can, ön libero Mehmet Ersavaş, kaleci Mehmet Akif Önal, stoper Baran Okutan ve sağ kanat Kağan Bağış yasak kalkmayınca takımla vedalaştı. Oyunculara transfer sezonunun kapanacağı 9 Şubat´a kadar kulüp bulmaları için izin verildi. Maddi imkansızlıklardan dolayı transfer tahtasını açamayacaklarını söyleyen Genel Kaptan İbrahim Kırdemir, yardım görememekten yakındı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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