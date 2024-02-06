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        Kuşadasıspor'da Fatih Çardak gitti

         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını beraberlikle bitiren 31 puana sahip 3'üncü sıradaki Kuşadasıspor'da teknik direktör Fatih Çardak ile yollar ayrıldı. Fatih Çardak'la bir araya gelen yönetimin 29 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşma sağladığı bildirildi. Kuşadasıspor'un başında 17 lig maçına çıkan genç teknik adam, 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:48
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        Kuşadasıspor'da Fatih Çardak gitti
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         TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını beraberlikle bitiren 31 puana sahip 3'üncü sıradaki Kuşadasıspor'da teknik direktör Fatih Çardak ile yollar ayrıldı. Fatih Çardak'la bir araya gelen yönetimin 29 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşma sağladığı bildirildi. Kuşadasıspor'un başında 17 lig maçına çıkan genç teknik adam, 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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