Kuşadasıspor'da Fatih Çardak gitti

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 2 maçını beraberlikle bitiren 31 puana sahip 3'üncü sıradaki Kuşadasıspor'da teknik direktör Fatih Çardak ile yollar ayrıldı. Fatih Çardak'la bir araya gelen yönetimin 29 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşma sağladığı bildirildi. Kuşadasıspor'un başında 17 lig maçına çıkan genç teknik adam, 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

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