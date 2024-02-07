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        Kuşadasıspor'a Palaz geliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:58
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        Kuşadasıspor'a Palaz geliyor
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Fatih Çardak'la yollarını ayıran Kuşadasıspor'un 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la olan sözleşmesini fesheden Koray Palaz'la söz kestiği öğrenildi. İskenderun yönetimi ise 45 yaşındaki çalıştırıcının ayrılığına tepki göstererek, U19 Milli Takım'la anlaştığı iddiasıyla kulüpten ayrılmayı talep eden Koray Palaz'ın yüksek ücret teklif eden Kuşadası'na dümen kırdığını savundu. Kuşadasıspor'dan ayrılan Fatih Çardak'ın da Aliağa Futbol'la temas halinde olduğu öğrenildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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