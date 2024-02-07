Kuşadasıspor'a Palaz geliyor

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Teknik Direktör Fatih Çardak'la yollarını ayıran Kuşadasıspor'un 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la olan sözleşmesini fesheden Koray Palaz'la söz kestiği öğrenildi. İskenderun yönetimi ise 45 yaşındaki çalıştırıcının ayrılığına tepki göstererek, U19 Milli Takım'la anlaştığı iddiasıyla kulüpten ayrılmayı talep eden Koray Palaz'ın yüksek ücret teklif eden Kuşadası'na dümen kırdığını savundu. Kuşadasıspor'dan ayrılan Fatih Çardak'ın da Aliağa Futbol'la temas halinde olduğu öğrenildi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,