Kaza yapıp, süs havuzunda ölü bulunan motosikletli son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir AVM'nin girişinde motosikletiyle kaza yaparak süs havuzuna düşen ve burada bir güvenlik görevlisi tarafından ölü bulunan Adem Karataş (41), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlisi, devriye sırasında motosiklet sürücüsü Adem Karakaş'ın cansız bedenini hareketsiz bir şekilde süs havuzunda, buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de havuza yakın bir yerde Karataş'ın motosikletini buldu. Karakaş'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.