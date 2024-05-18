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        Kaza yapıp, süs havuzunda ölü bulunan motosikletli son yolculuğuna uğurlandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir AVM'nin girişinde motosikletiyle kaza yaparak süs havuzuna düşen ve burada bir güvenlik görevlisi tarafından ölü bulunan Adem Karataş (41), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 18.05.2024 - 21:50
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        Kaza yapıp, süs havuzunda ölü bulunan motosikletli son yolculuğuna uğurlandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir AVM'nin girişinde motosikletiyle kaza yaparak süs havuzuna düşen ve burada bir güvenlik görevlisi tarafından ölü bulunan Adem Karataş (41), toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 06.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlisi, devriye sırasında motosiklet sürücüsü Adem Karakaş'ın cansız bedenini hareketsiz bir şekilde süs havuzunda, buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri de havuza yakın bir yerde Karataş'ın motosikletini buldu. Karakaş'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

        İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de berberlik mesleğiyle uğraşan ve MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kirişoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Adem Karataş için Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Nazilli Berberler Odası Başkanı Olcay Akyıldız, Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, ailesi, yakınları ve Nazilli'de berberlik yapan meslektaşları katıldılar. Karakaş'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karahallı köyü mezarlığına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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