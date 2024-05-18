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        Aydın'da öğretmen ve öğrencilerden 19 Mayıs yürüyüşü

        Aydın'da öğretmenler ve lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:35
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        Aydın'da öğretmen ve öğrencilerden 19 Mayıs yürüyüşü
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        Aydın'da öğretmenler ve lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

        Efeler Anadolu Lisesince düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler Adnan Menderes Bulvarı'nın girişinde toplandı.

        Katılımcılar ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bayrakla Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşü izleyen vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

        Programın sonunda yöresel kıyafet giyen öğrenciler zeybek oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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