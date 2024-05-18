Aydın'da öğretmen ve öğrencilerden 19 Mayıs yürüyüşü

Katılımcılar ellerinde meşale, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bayrakla Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Efeler Anadolu Lisesince düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler Adnan Menderes Bulvarı'nın girişinde toplandı.

Aydın'da öğretmenler ve lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

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