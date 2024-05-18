Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kopuk idaresindeki 09 AGU 741 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Yenipazar kavşağında Müzeyyen Acar'ın kullandığı 35 MEL 42 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.