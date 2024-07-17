Nazilli Belediyespor'da Kürşat Yılmaz imzaladı

TFF2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor, genç sağ bek Kürşat Yılmaz Selamoğlu ile anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Kürşat Yılmaz, U19 Ligi'nde toplam 20 maça çıktı ve U18 Milli Takımı'nda da oynadı. Şirketleşen ve Futbol Federasyonu'ndan onay çıkınca Nazillispor AŞ adını alacak Nazilli Belediyespor, transferde daha önce orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ve forvet Miraç Furkan Türközü'ne imza attırmıştı. Nazilli ekibinde Başkan Şahin Kaya ve yönetimi görev dağılımını da yaptı.