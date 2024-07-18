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        Aydın'da orman yangınlarına karşı havadan, karadan ve denizden denetim

        AYDIN'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:50
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        Aydın'da orman yangınlarına karşı havadan, karadan ve denizden denetim
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        AYDIN'da orman yangınlarının önüne geçilmesi için tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Kuşadası Milli Parklar Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan, sahil güvenlik ekipleri denizden, atlı birlikler ve komandolar ise karadan yangın riskinin bulunduğu bölgelerde devriye görevini sürdürüyor.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ormanlarda ve gözde turizm merkezlerinden Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parklar bölgesinde olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulanıyor. Aydın il Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri 'Jandarma her yerde mottosuyla' filo komutanlığına bağlı helikopterlerle havadan, sahil güvenlik ekipleriyle denizden, atlı birlikler ve komandolar ise karadan kapsamlı denetim yapıyor. Jandarma yaz boyunca diğer kurumlarla koordineli olarak vatandaşları sık sık orman yangınları konusunda bilgilendirerek el broşürleri dağıtıyor.

        16 İLDE 65 YANGINA MÜDAHALE

        Öte yandan, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterlerin ise sorumluluk bölgesi olan 16 ilde bu yıl çıkan 16 orman yangınına müdahale edilirken, toplamda 211 saat 45 dakika uçuş icra edildiği ve 983 atım ile 1966 ton su kullanıldığı belirtildi. Ayrıca bu yıl keşif maksatlı yapılan Cayrokopter ve İHA uçuşları ile yangın çıkardığı tespit edilen 4 şüphelilerin yakalanmasının sağlandığı belirtildi.

        'GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANIYOR'

        Bölgede tatil yapanlardan Abdülmelik Avcı denetimler sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini söyleyerek, "Aydın sıcak bir bölge havaların ısınmasıyla oluşabilecek yangınlara karşı jandarma her türlü önlemi alıyor. Sürekli devriye atıyorlar. Güvenli bir ortam sağlanıyor" dedi.

        Tatilcilerden Ümmügülsüm Albayrak ise "Ailemizle buraya pikniğe geldik. Jandarma ekipleri sürekli devriye atıyorlar. Kendimizi çok güvende hissediyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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