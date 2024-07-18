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        Transferde Altınordu ile Efeler iş birliği

        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Mahmut Gözüaçık'a devrolup Futbol Federasyonu'ndan onay gelince Didim Altınkumspor ismiyle lige katılacak Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'deki yetiştirici İzmir ekibi Altınordu'yla transferde iş birliği yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:00
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        Transferde Altınordu ile Efeler iş birliği
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        TFF3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yönetimi Mahmut Gözüaçık'a devrolup Futbol Federasyonu'ndan onay gelince Didim Altınkumspor ismiyle lige katılacak Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'deki yetiştirici İzmir ekibi Altınordu'yla transferde iş birliği yaptı. Aydın temsilcisi, Altınordu ile yaptığı iş birliği kapsamında kırmızı-lacivertlilerden 11 futbolcuyu kiralık olarak transfer etti. Aydın ekibinde, Altınordu altyapısından yetişip tecrübe kazanmaları planlanan genç futbolcular Fırat Başkaya, Alperen Bekli, Arda Kırgıl, Mustafa Karaman, Berkay Kınaç, Abdullah Soğucak ve Muharrem Çizgili takımla idmanlara başladı. Yeni sezonda kulübün kadrosunda yer alacak diğer genç oyuncular Kerem Türkmen, Sarp Kaçar, Metehan Kurt ve Berkay İşcan'ın ise açık lise sınavlarının ardından takımın kampına dahil olacakları açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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