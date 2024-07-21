Nazilli'de çıkan yangın kohtrol altına alındı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Dereağzı bölgesinde meydana geldi. Makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla yangın bölgesine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma, yangın bölgesinde güvenlik önlemi alarak karayolunu gidiş ve geliş olmak üzere kapattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve su tankerleri de müdahaleye katıldı. Havadan 7 uçak, 3 helikopter, karadan da 7 arazöz ile kısa sürede müdahale edilen yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.