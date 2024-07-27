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        Nazilli İlçe Stadı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:15
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        Nazilli İlçe Stadı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi
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        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi.

        Nazilli Belediyesi'nin İlçe Stadı için kira sözleşmesi süresi sona erdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Nazilli'ye gelerek Nazilli Belediyesi'nden müdürlüğe devir teslim işlemlerini gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce Nazilli ilçe stadının bakımı için 2 personelin görevlendirileceği öğrenildi. Zemin, tribünler, soyunma odaları gibi İlçe Stadı'ndaki her türlü işlem ve organizasyon, yeni dönemde Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sorumluluğunda olacak.

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