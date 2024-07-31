Kuşadasıspor'da Zenginoğlu aday değil

Kuşadasıspor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden 18 yaşındaki Ali Yiğit Özten ise 1'inci Lig ekibi Iğdır FK ile anlaşmaya vardı.

TFF3'üncü Lig'de yaz döneminin suskun kulüplerinden Kuşadasıspor'da Başkan Ferdi Zenginoğlu, 2 Ağustos tarihinde gerçekleşecek genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Zenginoğlu yazılı açıklama yaparak kongrede aday olmayacağını belirtip, "Kuşadasıspor Başkanı olmak göğsümde taşıyacağım en kıymetli madalya olacak" dedi.

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