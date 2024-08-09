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        Nazillispor'da Polat yası

        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un 2008-2012 yılları arasında formasını giyen eski gurbetçi futbolcusu Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:00
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        Nazillispor'da Polat yası
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        TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un 2008-2012 yılları arasında formasını giyen eski gurbetçi futbolcusu Polat Özsel, 35 yaşında hayatını kaybetti. Özsel'in Kuşadası'nda enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi esnasında kalbinin durduğu öğrenildi. Nazilli ekibinde 15 maçta görev yapıp 1 gol atan Polat Özsel başka bir kulüpte forma giymemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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